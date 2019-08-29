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İzmir'de hükümlüler park ve bahçeleri temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Denetimli serbestlikten faydalanan 80 hükümlü, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın temizliğini yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'de denetimli serbestlikten faydalanan 80 hükümlü çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nı temizledi.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan 80 hükümlü, park ve dinlenme alanları ile yürüme yollarındaki çöpleri topladı, parkın temizliğini yaptı.

Etkinliğe İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile başsavcı vekili Mustafa Gümüş de katılarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak 30 bin yükümlünün denetim ve takibini yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yükümlülerin 950'sine kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uyguluyoruz. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında 26-29 Ağustos tarihleri arasında da yeşil alanların temizliğini yapıyoruz. Belediyelerle ve 500 hükümlümüzle birlikte 300'ün üzerinde park, bahçe ve yeşil alanın temizliğini yapıyoruz. Ayrıca yine okulların temizliği, bakımı, onarımı, mesleki kurslarımız, uluslararası projelerimiz devam ediyor. Bu programda da öğleden önce 40, öğleden sonra 40 olmak üzere 80 hükümlüyle temizlik ziyaretini Aşık Veysel Parkında gerçekleştiriyoruz."

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