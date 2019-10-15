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İzmir’de iki katlı tarihi ahşap binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 03:47 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı.Yangın, Gölcük Mahallesi’nde bulunan iki katlı tarihi bir ahşap binada çıktı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı.

Yangın, Gölcük Mahallesi’nde bulunan iki katlı tarihi bir ahşap binada çıktı. İddiaya göre, bir otelin inşaatında çalışan işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk olarak işçiler müdahale ederken, zaman kaybetmeden durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekiplerce yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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