İzmir'de, ilkokulda taciz iddiası

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir ilkokulda temizlik personeli olan A.T. hakkında, okuldaki iki kız çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada, tuvalete girmeye çalıştığı iddiasıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

EVKA- 5 Mahallesi'ndeki bir ilkokulda okuyan iki kız çocuğu, okulda temizlik görevlisi olarak görev yapan A.T. hakkında annelerine şikayette bulundu. Çocuklar, tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri sırada A.T.'nin kapıya gelip, içeriye girmeye çalıştığını söyleyince, veliler durumu okul yönetimine bildirdi. Bugün okulun önünde toplanan velilerin şikayetleri üzerine, hem A.T. hakkında idari tutanak tutuldu, hem de durum polise bildirildi. İhbar üzerine gelen okul polisleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, A.T., polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.