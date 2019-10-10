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İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Opera ve Balesi, iki perdelik "5. Murad" balesini sanatseverlerle buluşturacak

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 5. Murad balesini sahneleyecek.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde 12 Ekim'de seyirciyle buluşacak iki perdelik eserde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın, 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırılacak. Balede, piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen 5. Murad'ın bazı eserleri de yer alacak.

Düzenlemesini Emre Aracı ile Bujor Hoinic'in yaptığı eserin librettosu Emre Aracı'ya ait.

Koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın tasarladığı eserin dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz, ışık tasarımını ise Fuat Gök üstlendi.

- 4. Uluslararası Festival İzmir başlıyor

4. Uluslararası Festival İzmir, ünlü sanatçılarla sanatseverleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) buluşturacak.

Festival, Işın Karaca, Stanley Clarke, Tanini Trio ve Melihat Gülses, Antonio Lizana gibi ünlü isimleri ağırlayacak.

Işın Karaca ve İzmir Metropolitan Orkestrası'nın 14 Ekim'deki konseriyle başlayacak festival, 4 kez Grammy ödülü alan, Emmy ödülü adaylığı olan, altın ve platin plaklara sahip, 40'ın üzerinde albüm kaydeden 45 yılı aşkın kariyeriyle Stanley Clarke'ın Avrupa turnesinin de ilk durağı olacak.

Stanley Clarke Band, 15 Ekim'de AASSM'de sahne alacak.

Festival, batı ve doğu müziğinin senteziyle Tanini Trio ve Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses'i 16 Ekim'de aynı sahnede buluşturacak.

Caz ile Flamenkoyu birleştiren Antonio Lizana, Türkiye'deki ilk konserini 17 Ekim'de AASSM'de 4. Uluslararası Festival İzmir kapsamında verecek.

- Senfoni ve tiyatro

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yarın AASSM'de Hikmet Şimşek'i anma etkinliği düzenleyecek.

Nesrin Bayramoğlu şefliğindeki konserde Çaykovski'nin eserleri seslendirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu ise yarın ve 11-12 Ekim'de Konak Sahnesi'nde Arf Sabiti adlı eseri sahneleyecek.

Feraye Şahin'in yazdığı, Sadık Yağcı'nın yönettiği oyunda, ünlü matematikçi Cahit Arf'ın daha önce çözülememiş bir problemi çözme çabası konu ediliyor.

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