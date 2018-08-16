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İzmir'de meşaleli yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü sebebiyle meşaleli yürüyüş düzenlendi.

İzmir'de meşaleli yürüyüş

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü sebebiyle meşaleli yürüyüş düzenlendi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Alsancak İskelesi'nde son buldu.
Konak Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Konak Kent Konseyi ve Karşıyaka Kent Konseyi üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü olması sebebiyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, grup adına basın açıklamasını okudu. Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 19 yılda deprem gerçeğini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Yalçın, ŞÖYLE KONUŞTU:
"17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle ortaya çıkan her acının yükünü kalbimizde taşıyoruz. Başta merkezi ve yerel düzeyde ülkemizi yönetenler olmak üzere, her kurum ve kuruluşun, bu günlerde bu konu hakkında bir kez daha düşünmesini istiyoruz. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek, depremlere hazırlıklı olmak ve olası depremleri en az kayıpla atlatmak için önerilerimiz dikkate alınmalıdır. Hiç kimse bize 1999 depremlerinden sonra bilgi eksikliğinin olduğunu söyleyemez. Yeni bir Bina Deprem Yönetmeliği yayımlandı. Zemin durumunu ve fay hatlarını biliyoruz. Artık, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planını güncelleyerek uygulamaya koymak gerekiyor. 1999 depremleri önemli ölçüde can ve mal kayıpları ortaya çıkarmakla kalmamış, çok daha büyük bir tehlikenin henüz yaşanmamış olduğunu da ortaya koymuştur. Bu da 1766yılından bu yana kırılmamış olan fay nedeniyle Marmara Denizinin içinde olacak bir depremdir. Bu deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesini ve çevresini önemli ölçüde etkileyecektir. Deprem yaşanmadan önce alınacak önlemler ve parasal harcamalar, deprem yaşandıktan sonra yapılacak düzenleme ve parasal kayıplardan 20 kat daha azdır."
Okunan basın açıklamasının ardından ellerindeki meşalelerle yürüyen grup, Alsancak Vapur İskelesi'nde dağıldı.

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İzmir'de meşaleli yürüyüşİzmir'de meşaleli yürüyüşİzmir'de meşaleli yürüyüşİzmir'de meşaleli yürüyüş

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