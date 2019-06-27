İzmir'de PKK operasyonu: 9 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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