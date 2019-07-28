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İzmir’de rahvan at yarışları düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

 İZMİR’de Buca Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Rahvan At Yarışları, heyecana sahne oldu.

İzmir’de rahvan at yarışları düzenlendi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Buca Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Rahvan At Yarışları, heyecana sahne oldu. Yarışa katılan atlar, birincilik için kıyasıya mücadele etti.
İlki geçen yıl yapılan Rahvan At Yarışları’nın ikincisi Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kaynaklar’da bulunan boş bir arazi, yarış pisti olarak düzenlendi. Yarışa, 200 yarış atı katıldı. Yaş ve boylarına göre 13 kategoriye ayrılan atlar, daha sonra kendi grupları içerisinde yarışmaları için hazırlandı. Yarıştan önce, jokeyler atları ile bir süre antrenman yaptı. 5 yaşında at binmeye başlayan Elvan Ersoy da (10), jokey olan babası Tecelli Aksoy ile birlikte yarışa katıldı. Kadınlar kategorisi bulunmadığı için ‘Cesur’ isimli atı ile Zafer Koşusu yapan Elvan Ersoy, at binmeyi çok sevdiğini ve bu alanda ilerlemek istediğini aktardı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç adına da jokey Kemal Dinççi, ‘Beyazgül’ adlı at ile yarışa katıldı.
Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömür Meç, Türkiye’deki birçok ilde bu yarışları yaptıklarını belirterek, bu yarışları gelecek yıl da düzenleyeceklerini bildirdi. Meç, amaçlarının atlı sporları geleceğe taşımak olduğunu, atlara özel bakım yapıldığını, yemlerinin özel olduğunu vurgulayarak, "Bunların bakımları çok özel. Yıkanmaları, toprağı, tımarları özel. Bir yıl boyuna yarışlara hazırlanıyorlar. Kimlikleri var. Keşke bütün hayvanlara bunlar gibi bakılsa" dedi.
Daha sonra yarışa katılan atlar, birincilik için kıyasıya yarıştı. Yarışlar, tüm gün devam etti. Vatandaşlar da, at yarışına büyük ilgi gösterdi.

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İzmir’de rahvan at yarışları düzenlendiİzmir’de rahvan at yarışları düzenlendiİzmir’de rahvan at yarışları düzenlendiİzmir’de rahvan at yarışları düzenlendi

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