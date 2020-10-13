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İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 08:10 | Son Güncelleme

İzmir’de sahte içki tükettikten sonra fenalaşan ve hastanede yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi.İzmir’in birçok ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen çok sayıda kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18’e yükseldi

İzmir’de sahte içki tükettikten sonra fenalaşan ve hastanede yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi.
İzmir’in birçok ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen çok sayıda kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Son olarak 17 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 kişinin daha hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sahte içki tükettiği iddia edilen Ahmet Karayiğit (58), fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Karayiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ahmet Karayiğit’in de hayatını kaybetmesiyle, İzmir’de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Polis ekipleri kilit ismi yakaladı
Öte yandan dün akşam saatlerinde bir depoya baskın düzenleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Operasyonda sahte alkol dağıtımında kilit isim olduğu belirlenen H.G. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18’e yükseldi

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İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldiİzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
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