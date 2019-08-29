HABER

İzmir'de şüpheli ölüm 

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 01:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Kemal Koç (50), evinde ölü bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Kemal Koç (50), evinde ölü bulundu. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Koç'un şüpheli ölümü nedeniyle cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Karşıyaka ilçesine bağlı Goncalar Mahallesi 6007/10 sokaktaki bir evde, bir süredir şehir dışında olduğu öğrenilen eşi Pamuk Koç ile birlikte yaşayan Kemal Koç'tan haber alamayan komşuları ve yakınları, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile Koç'un evine girdi. Evde inceleme yapan polis, evin salon kısmında Koç'u hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Koç'un şüpheli ölümü nedeniyle, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler evde incelemede bulundu.
EŞİ BİR SÜREDİR ŞEHİR DIŞINDA
Kemal Koç'un eşi Pamuk Koç ile birlikte yaşadığı ve eşinin bir süredir şehir dışında olduğu öğrenildi. Koç'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzimr Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)
5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda cesedi bulundu5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.