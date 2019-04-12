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İzmir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

Operasyonda, Lidya uygarlığı dönemine ait çok nadir bulunan sikkelerin içinde olduğu bin 262 tarihi eser ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında Lidya dönemine ait çok sayıda sikkenin de bulunduğu bin 262 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadelesi Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin yurt dışında irtibatta oldukları kişiler aracılığıyla Türkiye'deki tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığını tespit etti.

Uzun süre yapılan teknik takip sonucu zanlıların ev ve iş yerlerini belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyonda M.K, H.Ö ve Ö.Y'yi gözaltına alındı.

- Lidya uygarlığına ait sikkeler bulundu

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bin 262 parça tarihi esere el konuldu.

Şüphelilerin polise yakalanmamak için bazı tarihi eserleri, tarihi paraları sigara paketlerinin içine sakladığı görüldü.

Ele geçirilen eserler arasında Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait eserlerin yanı sıra Lidya uygarlığına ait çok nadir bulunan sikkeler de yer alıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan operasyonu gerçekleştiren emniyet personelinin geçen yıl İzmir'de bin 700 yıllık lahiti satmak isteyen 2 şüpheliyi yakalayan ekip olduğu öğrenildi.

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