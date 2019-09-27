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İzmir'de tatlı festivaline doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice: - "Festival kapsamında katılımcılarla birlikte 3 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük pastasını yapmayı deneyeceğiz. Tüm İzmirlileri Kültürpark'taki rekor denemesine bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali (PASTART İZMİR) kapsamında 3 kilometre uzunluğunda pasta yaparak dünya rekoru kırmayı deneyeceklerini, bu deneyime tüm İzmirlileri davet ettiklerini söyledi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun organize ettiği PASTART İzmir'in açılış toplantısı, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Federasyon Başkanı Aykut Yenice, festivalin, sektörün Türkiye'deki gelişimini göstermek adına önemli bir platform olduğunu, Türk mutfağının standartlarının geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması açısından önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Festivalde 13 ülkeden 25 ustanın da maharetlerini sergileyeceğini, geleneksel lezzetlerin her biri için birer sokak ayrılacağını aktaran Yenice, "Dünya turizminde artık gastronomi turizmi çok önemli bir yer tutuyor. Bu bilincin ve farkındalığın oluşması için gayret ediyoruz. Festival kapsamında katılımcılarla birlikte 3 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük pastasını yapmayı deneyeceğiz. Tüm İzmirlileri Kültürpark'taki rekor denemesine bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan ise Türkiye'de örneği olmayan bir festivale imza atmak istediklerini ifade etti.

Toplantıda AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) PASTART İZMİR toplantı Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar

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