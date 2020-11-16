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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

16.11.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Beydağ ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Beydağ ve Karaburun İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

İzmir’in Beydağ ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Beydağ ve Karaburun İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda bin 445 gram kubar esrar, 6 adet Gerica hap, 2 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve enjektör içerisinde uyuşturucu madde olarak değerlendirilen sarı renkli sıvı madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken firari olan 1 şahsın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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