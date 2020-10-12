HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 22:44 | Son Güncelleme

İzmir’de bir yolcu otobüsünde polis tarafından yapılan aramada 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’e gelen yolcu otobüslerinden birinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

İzmir’de bir yolcu otobüsünde polis tarafından yapılan aramada 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’e gelen yolcu otobüslerinden birinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, otobüsü İzmir Otogarı’nda durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 12 kilo 328 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Acı olay! Yangını söndürmek isterken hayatını kaybettiAcı olay! Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
İşte tavşan içi yemeği tarifi!İşte tavşan içi yemeği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
AKOM uyardı! İstanbullular yarına dikkat
AKOM uyardı! İstanbullular yarına dikkat
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Adnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Olağanüstü bir cinsel güce sahibim
Adnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Olağanüstü bir cinsel güce sahibim
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi
Acı olay! Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
Hakkari’de birliklerin geçiş güzergahındaki EYP'li tuzak engellendi
Hakkari’de hain tuzak engellendi
MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı bu belgeyi paylaşarak uyardı
Üsküdar ve Kadıköy Belediyesi sosyal medyada atıştı: Konudan konuya atlamaya gerek yok komşu
AK Parti'li ve CHP'li belediyeler sosyal medyada atıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.