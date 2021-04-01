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  4. İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

01.04.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine uyuşturucu madde ticaretinden çok sayıda kaydı bulunan bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli şahsın ilçede bulunan bir arsada 5 kişiyle buluşacağı bilgisini edinen ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti. Adrese intikal eden ekipler tarafından şüphelilerden 5’i yakalanırken, bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Adreste ekipler tarafından 840 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

2 şüpheli tutuklandı
Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.K. (28) ile E.D. (31) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan A.A. isimli firari durumdaki şahsı da yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

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