İzmir'deki darbe girişimi davasında istinaf duruşması devam etti

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada heyet başkanı, mevcut başkanın sağlık durumu nedeniyle rapor aldığını, heyet değişikliği olduğunu ve kararın bu celse açıklanmayacağını bildirdi.

Başkan, sanıklar ve avukatlardan tahliye talepleriyle ilgili kısa savunma yapmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaayı önceki celselerde verdiğini belirterek, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Tutukluluk sürelerinin çok uzun olduğunu ifade eden sanıklar ve avukatları, suçsuz olduklarını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin çözümlerinin yapılmasına ve dökümlerin ilgililere tebliğine karar vererek duruşmayı erteledi.