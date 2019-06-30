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İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:53 | Son Güncelleme

BAŞKAN KAYALAR: 2 OTEL BOŞALTILDI İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı etkisiyle büyürken, yangına ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar açıklama yaptı.

BAŞKAN KAYALAR: 2 OTEL BOŞALTILDI
İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı etkisiyle büyürken, yangına ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar açıklama yaptı. Alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amnaçlı tahliye edildiğini belirten Başkan Kayalar, şunları söyledi:
"İlçemizin tatil beldesi Özdere’nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 22.30 sularında çıkan yangına Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz. Şu anda alevlerin tehdit ettiği 2 oteldeki misafirlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Hepimize geçmiş olsun."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-

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