İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, belediyedeki usulsüzlükleri açıkladı

Vakıf ve derneklerin tüm giderleri protokolle belediyeye fatura edilmiş Yaptıkları incelemelerde ilk etapta gözlerine çarpan bulguların israf düzenini gösterdiğini belirten Başkan Hürriyet, “Bu cemaatler, vakıflar, ne yaptığı belli olmayan her şeyini belediyeye fatura ettiren yapılar var. Burada da TÜGVA, Ensar gibi vakıflara, bunların dışında da var birkaç tane, bunlara neler yapılmış tek tek çıkarttırdık. Öyle işler yapılmış ki maşallah belediyeleri arpalık gibi kullanıldığı bir fotoğraf aslında. TÜGVA ve Ensar ile bir protokol yapılmış. Bu protokol yetkisi meclisten çıkmış. Nevzat Bey’de o yetkiye dayalı olarak TÜGVA ile 25 yıllık, Ensar’la da 10 yıllık protokol yapmış. Protokolün içeriğinde de sınırsız şekilde bu yapılar ne istiyorsa, ne etkinlik yapacaksa, kirasından, elektriğine suyuna yaptığı her işi belediyeye fatura etmiş” dedi.

“Böyle dernekçiliğe, vakıfçılığa can kurban”

Vakıflarla yapılan protokollerin hukuka aykırı olduğunu anlatan Hürriyet, “Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak, bir sonraki başkanların bile ipotek altına girmesini sağlayacak etki alanını azaltacak, yetkisi gasp edecek şekilde protokol yapamaz. Meclis de kendi görev süresini aşacak şekilde bir yetkiyi başkana asla veremez. Protokol ile vakıflarda personel bulundurmuşuz maaşını bile ödemişiz. Personel bizim, elektrik, suyu bizim, masası, sandalyesi her şeyi bizim. Bir de üzerine kilitli bir kapı var, başkan olarak gittim ve kilitli odaya giremedim. Niye kilitli diye sordum, ‘Ensar Vakfı başkanının, sadece kendisi girebilir’ dediler. Adamlar yarışma yapıyor, kol saati, drone gibi onları bile belediyeye fatura ediyorlar. Lokma, helva dağıtıyorlar belediye ödüyor. Niye belediye dağıtmıyor acaba. Böyle dernekçiliğe, vakıfçılığa can kurban. Resmi talep yazmışlar, iki hafta içinde toplamda 60 adet elma, 60 adet mandalina, 60 adet portakala ihtiyacımız vardır’ demişler. TÜGVA yaz okulu gösteri sunumu yapmış belediyeye, makbuz kesmiş biz de 4 bin 720 lira para ödemişiz” diye konuştu.