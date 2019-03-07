KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki "Tarihi Çarşı" törenle açıldı.

İzmit Belediyesinin "Tarih Koridoru Projesi" kapsamında restorasyonu tamamlanan ve İzmit Tarih Koridoru Derneği'nin girişimleriyle yapılan çarşı, şehrin tarihi lokasyonu Kapanca Sokak'ta açıldı.

Derneğin, sokakta bulunan konaklardan birini çarşı olarak düzenleyerek hizmete açtığı merkezde, şehrin tanınmış esnafı, ürün ve eserlerini sergileme ve ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor. Çini, müzik, resim, kahve, kolonya ve hediyelik eşya odaları bulunan "Tarihi Çarşı"da, şehrin geleneksel esnaf ve sanatkarlarının emekleri sunuluyor.

İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nükhet Oruç Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, "İzmit bizim hikayemiz" diyerek yola çıktıklarını ve tarihi çarşının çok değerli esnaf, zanaatkar ve sanatkarların ellerinde gelecek nesillere aktarılacağını dile getirdi.

Konuşmanın ardından açılışı kurdelesi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından kesildi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ata yadigarı" olarak nitelendirdiği konağın bu projeye ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevzat Doğan, "Bir yeri yaşatmak sadece orayı restore edip bırakmakla olmuyor. O yerin yaşaması için orada insanların buluşması lazım. Burada tarihi çarşımız tam da bu istediğimizi dolu dolu yapıyor. İçerisinde el emeğini yaşatan, farklı girişimlerde bulunan hanımefendiler var." şeklinde konuştu.

