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İzmit’te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

 - İZMİT’te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İzmit’te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikamete giden otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR da durdu. Bu sırada arkalarından gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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İzmit’te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)İzmit’te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)

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