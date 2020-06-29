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  4. İznik Gölü'ndeki yılanlar deprem habercisi mi? Kritik açıklama geldi!

İznik Gölü'ndeki yılanlar deprem habercisi mi? Kritik açıklama geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, Bursa'nın İznik ilçesindeki, İznik Gölü’nde su yüzeyinde görülen yılanların deprem habercisi olduğu yönündeki iddiaların, bilimsel bir değerinin bulunmadığını kaydetti.

İznik Gölü’nde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yılanların, daha önce de 1999 Gölcük depremi öncesinde görüldüğü öne sürülürken, bölge halkı ise çıkan haberlerin ardından endişe yaşamaya başladı.

DOHAD Başkanı Fuat Agalday, yılanların depremin habercisi olduğunu yönündeki haberlerin bilimsel olarak bir karşılığının bulunmadığını kaydetti. Başkan Agalday yaptığı yazılı açıklamada, “Bölgede ayrıntılı bir inceleme yapmadan göldeki yılanların depremle ilişkisini olduğunu söylemek doğru değildir. Bilimsel olarak hiçbir değeri yoktur. Yer bilimi uzmanlarının orada detaylı incelemesi gerekmektedir. Ancak İznik-Gemlik hattının 900 yıldır suskun olduğu biliniyor. Bu nedenle deprem olma potansiyeli yüksek bir bölgedir. Doğa hareketleri Araştırma Derneği'nin bölgede bulunan istasyonlarından kısa vadede büyük bir deprem olacağına dair hiçbir veri ölçülmemektedir” ifadelerine yer verdi.

DHA

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