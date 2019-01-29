İznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Taş: Ayasofya müze değil, camiidir

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - İZNİK UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 'Halk Toplantısı'nda yaptığı bilgilendirmede İznik'teki Ayasofya’nın müze değil, camii olduğunu ifade etti.

İznik'in UNESCO dünya mirası adaylık çalışmaları kapsamında İznik Kaymakamlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Resmi Daire Amirleri, Sivil Toplum örgüt temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Unesco halk toplantısı’ adı verilen bilgilendirmede İznik UNESCO Alan Başkanı Prof.Dr.Murat Taş açıklamalarda bulundu.

İznik ile ilgili öne çıkan değerleri ortaya koyduklarını belirten Taş, "Bugüne kadar 3 tane uzmanlar toplantısı gerçekleştirdik. İznik’i dünyada diğer bölgelerdeki örneklerinden ayırt edici en önemli özellikler nelerdir, bunları araştırdık. 15 Nisan 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü ile İznik Alan Başkanlığı kurulmuştur. Buradaki uzmanlarla birlikte İznik Alan Başkanlığı İznik’in UNESCO Dünya Mirası'na adaylık çalışmalarını yürütmektedir. UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmaları, adaylık dosyası ve alanın yönetim planının hazırlanması olmak üzere iki ana başlık üzerinden yürütülmektedir” diye konuştu.

'AYASOFYA MÜZE DEĞİL CAMİİDİR'

Prof. Dr. Murat Taş, Ayasofya Orhan Camii ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"Osmanlı’nın son dönemlerinde Ayasofya Orhan Camii kullanılmamaya başlanmış, atıl kalmış ve Kurtuluş Savaşı sırasında da bu savaşın izleri nedeniyle yıkılmış. Ve yıkık dökük şekilde 1960'lı yıllara kadar kalmış. Sonuçta burası kilise olarak ve Osmanlı açısından da çok önemli olduğu için insanlar burayı ziyaret etmek istemiş. O Zaman ki İznikliler burayı temizlemiş düzeltmiş ve rahat gezilmesini sağlamışlar. Bu kamuoyunda sanki o dönemden itibaren günümüze kadar burası müze diye algılanıyor. Buranın yasal statüsü camidir. Camii olarak hizmete başladığı günümüzde ise hızlı bir restorasyon çalışması yapılmış, restorasyon sırasında ufak tefek toplumun da çok kabul etmediği şeyler yapılmış. Bazı eksiklikler ve aksaklıklar var. Bunlar düzeltilebilir şeylerdir."