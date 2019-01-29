HABER

İznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Taş: Ayasofya müze değil, camiidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:56 | Son Güncelleme

İZNİK UNESCO Alan Başkanı Prof.

İznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Taş: Ayasofya müze değil, camiidir

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - İZNİK UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 'Halk Toplantısı'nda yaptığı bilgilendirmede İznik'teki Ayasofya’nın müze değil, camii olduğunu ifade etti.
İznik'in UNESCO dünya mirası adaylık çalışmaları kapsamında İznik Kaymakamlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Resmi Daire Amirleri, Sivil Toplum örgüt temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Unesco halk toplantısı’ adı verilen bilgilendirmede İznik UNESCO Alan Başkanı Prof.Dr.Murat Taş açıklamalarda bulundu.
İznik ile ilgili öne çıkan değerleri ortaya koyduklarını belirten Taş, "Bugüne kadar 3 tane uzmanlar toplantısı gerçekleştirdik. İznik’i dünyada diğer bölgelerdeki örneklerinden ayırt edici en önemli özellikler nelerdir, bunları araştırdık. 15 Nisan 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü ile İznik Alan Başkanlığı kurulmuştur. Buradaki uzmanlarla birlikte İznik Alan Başkanlığı İznik’in UNESCO Dünya Mirası'na adaylık çalışmalarını yürütmektedir. UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmaları, adaylık dosyası ve alanın yönetim planının hazırlanması olmak üzere iki ana başlık üzerinden yürütülmektedir” diye konuştu.
'AYASOFYA MÜZE DEĞİL CAMİİDİR'
Prof. Dr. Murat Taş, Ayasofya Orhan Camii ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:
"Osmanlı’nın son dönemlerinde Ayasofya Orhan Camii kullanılmamaya başlanmış, atıl kalmış ve Kurtuluş Savaşı sırasında da bu savaşın izleri nedeniyle yıkılmış. Ve yıkık dökük şekilde 1960'lı yıllara kadar kalmış. Sonuçta burası kilise olarak ve Osmanlı açısından da çok önemli olduğu için insanlar burayı ziyaret etmek istemiş. O Zaman ki İznikliler burayı temizlemiş düzeltmiş ve rahat gezilmesini sağlamışlar. Bu kamuoyunda sanki o dönemden itibaren günümüze kadar burası müze diye algılanıyor. Buranın yasal statüsü camidir. Camii olarak hizmete başladığı günümüzde ise hızlı bir restorasyon çalışması yapılmış, restorasyon sırasında ufak tefek toplumun da çok kabul etmediği şeyler yapılmış. Bazı eksiklikler ve aksaklıklar var. Bunlar düzeltilebilir şeylerdir."

FOTOĞRAFLI

İznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Taş: Ayasofya müze değil, camiidirİznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Taş: Ayasofya müze değil, camiidirİznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Taş: Ayasofya müze değil, camiidirİznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Taş: Ayasofya müze değil, camiidir

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)
Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal! Bebekler karıştı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

Beştepe'de sinema zirvesi

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.