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İznik, UNESCO için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinin UNESCO Dünya Tarihi Mirası listesi adaylık çalışmaları kapsamında İznik Belediyesi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı tüm kesimleri bir araya getirirken, katılanlar İznik’in UNESCO adaylığı sürecine tam destek verdi.

İznik, UNESCO için seferber oldu

BURSA, (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinin UNESCO Dünya Tarihi Mirası listesi adaylık çalışmaları kapsamında İznik Belediyesi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı tüm kesimleri bir araya getirirken, katılanlar İznik’in UNESCO adaylığı sürecine tam destek verdi.
İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İznik’in UNESCO adaylığı bilgilendirme toplantısına İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Koruma Bölge Kurulu Müdürü Serpil Arık, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve İznikli vatandaşlar katıldı.
OSMAN SARGIN: İNŞALLAH İZNİK'İ DE UNESCO ASIL LİSTESİNE ALACAĞIZ
UNESCO çalışmalarının İznik Belediyesi'nin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve UNESCO Alan Başkanlığı'nca yürütüldüğünü dile getiren Belediye Başkanı Osman Sargın, "Bu çalışma kapsamında inşallah önümüzdeki yıllarda İznik'i de UNESCO asıl listesine alacağız. Alınmasındaki en büyük gayelerimizden birisi hala şu anda saklı olan değerlerimizin ortaya çıkarılmasını hızlandırmak ve ortada olan bu tarihi eserlerimizin de korunmasını ve kollanmasını sağlamak. UNESCO çalışmalarına her ne kadar resmi kurumlar özel bir gayret sarf ediyorlar ise de özellikle turizm ile ilgili bütün kardeşlerimizin de bu olaya katkı koymaları gerekiyor ve büyük bir çaba sarf etmeleri gerekiyor” dedi.
PROF. DR. MURAT TAŞ ADAYLIK ÇALIŞMALARINI ANLATTI
İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ise toplumun bu konuda bilinç sahibi olması gerektiğini belirtirken, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş da İznik'in tarihi önemine değinerek, "Sürece katkı sağlayacak tüm paydaşların bilgi sahibi olması sağlanıp, görüşleri alınarak yapılmakta olan çalışmalar geliştirilecektir. İznik Alan Başkanlığı koordinasyonu ile tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanacak adaylık dosyası ve yönetim planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilerek İznik’in UNESCO Dünya Mirası'na adaylık başvurusu yapılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılanlar da fikir ve önerilerini sundu. Ayrıca etkinlik sonrasında heyet alan araştırması yapmak üzere tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

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İznik, UNESCO için seferber olduİznik, UNESCO için seferber olduİznik, UNESCO için seferber oldu

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