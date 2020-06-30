İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

Bronzluk denildiğinde akla Eda Taşpınar başta olmak üzere birçok ünlü isim gelir. "Bu kadınlar nasıl bu kadar yanıyor" dediğinizi ve ten renklerini kıskandığınızı biliyoruz. Hiç merak etmeyin; siz de bu yaz mükemmel bronzluğunuzla bembeyaz kıyafetlerin içinde dikkatleri anında üzerine çekeceksiniz.
Güneşe çıkmadan önce vücuda ve yüze yapılan peeling uygulaması ölü derilerden kurtulmak için oldukça önemlidir.
Kendi ten renginiz ne olursa olsun; güneşe ilk çıktığınızda yüksek faktörlü koruyucuları tercih edin. Halk arasına "haşlanmak" olarak isimlendirilen acılı durumu yaşamamak için bu adımı atlamayın. Aksi halde güneş ışınlarının direkt olarak geldiği bölgeler kızarabilir ya da su toplayabilir. Koruyucu kremi güneşle temas etmeden 30 dakika önce sürmeniz yeterli olur.
Bunu çoğu uzman tarafından duymuşsunuzdur. Özellikle cilt kanserini önlemek için 11.00-15.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaya dikkat edin.
Havuz veya deniz kenarında güneşlenmek bunaldığınızda serinlemek için alınacak en iyi konumdur. Aralık vermeden güneşlenmek başınıza güneş geçmesine ve cildinizin nemini kaybetmesine neden olur.
Sürekli aynı şekilde durmak güneş ışınlarının aynı bölgeye gelmesine neden olur. Vücudunuzun eşit olarak bronzlaşması için 15 dakikalık periyotlar halinde pozisyon değiştirin. Özellikle aynı pozisyondan 30 dakikadan fazla kalmayın.
Sahil kenarında güneşten etkilenmemek için gözlük ve şapka kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bronzlaşırken; saat, gözlük, mayo veya bikini askısı ve kolye kullanımının iz çıkaracağını unutmayın.
Güneşe çıkmadan önce parfüm ve deodorant kullanmamaya özen gösterin. Parfüm ve deodorantla birlikte güneşlenmek vücudunuzda renk farklılıkları ile lekelenmelere neden olur.
Bronzlaşmak için kullanacağınız yağı evinizde kolayca ve sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Böylece hem gönlünüz hem de cildiniz rahat eder.
1 yemek kaşığı bergamot yağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. İçine 20 gram saf çikolata ekleyin ve benmari usulü eritin. Güneşe çıkmadan 15-20 dakika öncesinde cildinize sürün.
1 yemek kaşığı havuç yağı, 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı kayısı yağı ve 1 çubuk tarçını karıştırın. Dilerseniz kokusunu güzelleştirmek için karanfil de ekleyebilirsiniz.
1 yemek kaşığı kakao yağı, 1 yemek kaşığı ceviz yağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı 1 ayda tüketin.
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