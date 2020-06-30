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İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güneşlenmek tabiri caizse; mangalda et pişirmeye benzer. Eti yüksek ateşte ve özensiz bir şekilde pişirirseniz tadı istediğiniz gibi olmaz. Bu nedenle bronzlaşmak da emek ve dikkat isteyen zorlu bir aktivitedir. Güneşin altında saatlerce yüz üstü yatmak unutmayın ki; asla bronzlaşmak için yeterli değildir. İkoncanların yıllarını verdiği bronzlaşmanın inceliklerini sizlerle paylaşacağız.

İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

Bronzluk denildiğinde akla Eda Taşpınar başta olmak üzere birçok ünlü isim gelir. "Bu kadınlar nasıl bu kadar yanıyor" dediğinizi ve ten renklerini kıskandığınızı biliyoruz. Hiç merak etmeyin; siz de bu yaz mükemmel bronzluğunuzla bembeyaz kıyafetlerin içinde dikkatleri anında üzerine çekeceksiniz.

GÜNEŞE ÇIKMADAN ÖNCE PEELİNG YAPIN

Güneşe çıkmadan önce vücuda ve yüze yapılan peeling uygulaması ölü derilerden kurtulmak için oldukça önemlidir.

YÜKSEK FAKTÖRLÜ KORUYUCU KREM KULLANIN

Kendi ten renginiz ne olursa olsun; güneşe ilk çıktığınızda yüksek faktörlü koruyucuları tercih edin. Halk arasına "haşlanmak" olarak isimlendirilen acılı durumu yaşamamak için bu adımı atlamayın. Aksi halde güneş ışınlarının direkt olarak geldiği bölgeler kızarabilir ya da su toplayabilir. Koruyucu kremi güneşle temas etmeden 30 dakika önce sürmeniz yeterli olur.

KAVURUCU SICAKLARDAN UZAK DURUN

Bunu çoğu uzman tarafından duymuşsunuzdur. Özellikle cilt kanserini önlemek için 11.00-15.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaya dikkat edin.

SUYA YAKIN BÖLGELERDE GÜNEŞLENİN

Havuz veya deniz kenarında güneşlenmek bunaldığınızda serinlemek için alınacak en iyi konumdur. Aralık vermeden güneşlenmek başınıza güneş geçmesine ve cildinizin nemini kaybetmesine neden olur.

POZİSYONUNUZU DEĞİŞTİRİN

Sürekli aynı şekilde durmak güneş ışınlarının aynı bölgeye gelmesine neden olur. Vücudunuzun eşit olarak bronzlaşması için 15 dakikalık periyotlar halinde pozisyon değiştirin. Özellikle aynı pozisyondan 30 dakikadan fazla kalmayın.

AKSESUAR KULLANIMINA DİKKAT EDİN

Sahil kenarında güneşten etkilenmemek için gözlük ve şapka kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bronzlaşırken; saat, gözlük, mayo veya bikini askısı ve kolye kullanımının iz çıkaracağını unutmayın.

PARFÜM VE DEODORANT KULLANMAYIN

Güneşe çıkmadan önce parfüm ve deodorant kullanmamaya özen gösterin. Parfüm ve deodorantla birlikte güneşlenmek vücudunuzda renk farklılıkları ile lekelenmelere neden olur.

BRONZLAŞTIRICIYI KENDİNİZ YAPIN

Bronzlaşmak için kullanacağınız yağı evinizde kolayca ve sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Böylece hem gönlünüz hem de cildiniz rahat eder.

BERGAMOT YAĞI

1 yemek kaşığı bergamot yağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. İçine 20 gram saf çikolata ekleyin ve benmari usulü eritin. Güneşe çıkmadan 15-20 dakika öncesinde cildinize sürün.

HAVUÇ YAĞI

1 yemek kaşığı havuç yağı, 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı kayısı yağı ve 1 çubuk tarçını karıştırın. Dilerseniz kokusunu güzelleştirmek için karanfil de ekleyebilirsiniz.

KAKAO YAĞI

1 yemek kaşığı kakao yağı, 1 yemek kaşığı ceviz yağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı 1 ayda tüketin.

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