İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

Bronzluk denildiğinde akla Eda Taşpınar başta olmak üzere birçok ünlü isim gelir. "Bu kadınlar nasıl bu kadar yanıyor" dediğinizi ve ten renklerini kıskandığınızı biliyoruz. Hiç merak etmeyin; siz de bu yaz mükemmel bronzluğunuzla bembeyaz kıyafetlerin içinde dikkatleri anında üzerine çekeceksiniz.

GÜNEŞE ÇIKMADAN ÖNCE PEELİNG YAPIN

Güneşe çıkmadan önce vücuda ve yüze yapılan peeling uygulaması ölü derilerden kurtulmak için oldukça önemlidir.

YÜKSEK FAKTÖRLÜ KORUYUCU KREM KULLANIN

Kendi ten renginiz ne olursa olsun; güneşe ilk çıktığınızda yüksek faktörlü koruyucuları tercih edin. Halk arasına "haşlanmak" olarak isimlendirilen acılı durumu yaşamamak için bu adımı atlamayın. Aksi halde güneş ışınlarının direkt olarak geldiği bölgeler kızarabilir ya da su toplayabilir. Koruyucu kremi güneşle temas etmeden 30 dakika önce sürmeniz yeterli olur.

KAVURUCU SICAKLARDAN UZAK DURUN

Bunu çoğu uzman tarafından duymuşsunuzdur. Özellikle cilt kanserini önlemek için 11.00-15.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaya dikkat edin.

SUYA YAKIN BÖLGELERDE GÜNEŞLENİN

Havuz veya deniz kenarında güneşlenmek bunaldığınızda serinlemek için alınacak en iyi konumdur. Aralık vermeden güneşlenmek başınıza güneş geçmesine ve cildinizin nemini kaybetmesine neden olur.