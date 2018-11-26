"İZSU'dan su alamayan vatandaşlar eşekle su taşıdı"

Kiraz ilçesinin Yukarı Çayağazı Mahallesi'nde vatandaşların eşeklerle su taşıdığı fotoğrafı meclis üyelerine gösteren Kökoğuz, "21. yüzyılda 2018 yılında İzmir'in bazı mahallelerinde zor günler yaşayan İZSU şebeke hattından 4 ay su alamayan vatandaşlar, çözümü eşekle, el arabası ve motosikletle su taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlardır. Günümüzde değişen, ihtiyaçları artan vatandaşlarımızın su ve kanal hizmetleri gerileyerek gün geçtikçe kötüye gitmektedir. Çileye dönen vatandaşlarımız İZSU isimli İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumunun varlığından şüphe etmektedir." diye konuştu.

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) İzmir halkına hak ettiği hizmeti veremediğini iddia ederek, "21. yüzyılda 2018 yılında İzmir'in bazı mahallelerinde İZSU şebekesinden 4 ay su alamayan vatandaş, çözümü eşekle, el arabası ve motosikletle su taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor." dedi.

Kökoğuz, İzmir'de yıllardan bu yana yapılan zamlardan dolayı suyun pahalandığını, indirim yapılması için yaptıkları önerinin ise dikkate alınmadığını ifade etti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı tahlillerde körfezin Fahrettin Altay bölgesinden aldığı su numunelerinde normal değerin bin kat üzerinde kirlilik değerine ulaştığını hatırlatan Kökoğuz, şunları kaydetti:

"İZSU insan sağlığı ile ilgili tedbirleri almayarak, mide ve bağırsak hastalıklarına sebep olan ortamı oluşturmuştur. Can güvenliği olmayan körfezde, 12 yıl önce 'Körfezde yüzeceğim' diyen Sayın Başkan yüzülebilir körfez için 2019 yılında 46 milyon lira proje bedeli ayırmış olup, her şey yolunda gider ve ödenek bulunursa, ilk temizleme etkileri ancak 7 yıl içerisinde görüleceği belirtilmekte olduğundan, sayın başkanın bu yüzülebilir körfez projesinin sonuçlanmasında siyasi ömrünün yetmeyeceği görülmüş ve anlaşılmış olduğu çok açık ortadadır."

- "Vatandaşımızı susuz bırakmadık"

Eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'de en fazla kanalizasyon ve arıtma yatırımlarına imza atan belediye olduklarını söyledi.