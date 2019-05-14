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JAK Timleri kayıp gazeteciyi bulmak için Derebaşı Deresi’nde zor şartlar altında engelleri işte böyle aşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 5 gün önce Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları Derebaşı Deresi’nde sürüyor.Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, bu sabahtan itibaren çalışmalarını derede yoğunlaştırırken, karların erimesi ile birlikte derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor.

JAK Timleri kayıp gazeteciyi bulmak için Derebaşı Deresi’nde zor şartlar altında engelleri işte böyle aşıyor

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 5 gün önce Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları Derebaşı Deresi’nde sürüyor.
Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, bu sabahtan itibaren çalışmalarını derede yoğunlaştırırken, karların erimesi ile birlikte derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor. Bu zor şartlarda JAK Timleri dereden karşıdan karşıya geçmek için büyük çaba sarfediyor. Ekipler, karşıdan karşıya gerilen ipler üzerinden dereyi geçerken, o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

JAK Timleri kayıp gazeteciyi bulmak için Derebaşı Deresi’nde zor şartlar altında engelleri işte böyle aşıyor

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