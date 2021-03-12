Jandarma astsubay alımı 2021 ne zaman? 1640 astsubay alımı başvuru şartları belli oldu!

Jandarma Genel Komutanlığına 1640 jandarma astsubay alımı yapılacak. Jandarma astsubay alımları için başvurular ise 15 Mart itibariyle başlayacak.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma, Personel, İkmal, İstihkam, Bakım, Muharebe, Bando, Sağlık” olarak 9 farklı branşta toplamda 1640 sözleşmeli/muvazzaf astsubay alımı yapacak.
Adaylar başvuruları; 15 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Posta yolu veya şahsi olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuralar 28 Mart 2021 günü saat 23.59’da sona erecek.
https://www.kamubulteni.com/images/upload/JANDARMA_ASTSUBAY_ALIMI_KILAVUZU_YCYN_TIKLAYIN.pdf sitesinden başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
2020 yılı jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL civarındadır fakat bu ücret görev süresine göre değişkenlik gösterir. Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında belirlenirken, kıdemli astsubayların maaşları 2020’de 7 bin TL'ye kadar yükselir. Jandarma astsubay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre de değişmektedir. Terör tehlikesinin olduğu bölgelerde çalışan jandarma astsubaylara 1000 TL ile 1500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir. Jandarma astsubay maaşlarının ne kadar verileceğini etkileyen diğer etmenler ise; evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör sıralanır.
Jandarma astsubayların zorunlu hizmet süreleri 15 yıl olarak belirlenmiştir. 15 yıl boyunca zorunlu görevini yerine getiren astsubaylar emekli olurlar.
Jandarma astsubayların çalışma saatleri asayiş görevinde oldukları için değişkenlik gösterir. Operasyonel görevler yapan jandarma astsubayların saatleri değişirken, masa başı çalışan astsubaylar 40 saat mesai yapar ve hafta sonları çalışmazlar.