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Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin Elazığ depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtardığı anların görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bölgede görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin verdiği zorlu mücadelenin görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında "Milletin evlatları, milletinin emrinde, hizmetinde" notuyla paylaşılan videoda, JAK Timleri'nin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşarak onları kurtarma hikayelerinden bazıları yer alıyor.

Görüntülerde personelin karşılaştıkları olaylar karşısında duygusal anlar yaşadıkları da görülüyor.

Kaynak: İHA

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Jandarma Elazığ jandarma genel komutanlığı

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