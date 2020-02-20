Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bölgede görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin verdiği zorlu mücadelenin görüntülerini paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında "Milletin evlatları, milletinin emrinde, hizmetinde" notuyla paylaşılan videoda, JAK Timleri'nin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşarak onları kurtarma hikayelerinden bazıları yer alıyor.
Görüntülerde personelin karşılaştıkları olaylar karşısında duygusal anlar yaşadıkları da görülüyor.
Elazığ’da meydana gelen depremde Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz kendilerine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmenin haklı gururunu yaşadılar.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 20, 2020
Videonun devamı için ⬇https://t.co/cpLYEcY1uO pic.twitter.com/YsusPcqk8a
Kaynak: İHA