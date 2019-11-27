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Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 23:14 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda, kaçak sigara satışı yapan bir şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda, kaçak sigara satışı yapan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, toplam 885 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini edindi. Edinilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı çalışmalarda şahsın kimliğinin S.V. olduğunu ve şahsın Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. S.V.’nin belirlenen evine ve müştemilatına operasyon düzenleyen ekipler, toplamda 885 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli S.V., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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