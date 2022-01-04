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  4. Jandarma etten duvar örmüştü! Aydın'daki ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Jandarma etten duvar örmüştü! Aydın'daki ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

04.01.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobille hızla geldikleri için TIR'ı gördükleri halde duramayan gençlerin yaşadığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İki kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasında TIR'ın dikkatle yola çıkmaya çalışırken otomobilin son sürat yol aldığı görüldü. Jandarma ekiplerinin etten duvar ördüğü kurtarma çalışmaları sonrası cesetler otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Feci kazanın adeta son sürat geldiği olayda Sultanhisarlı 21 yaşındaki 2 genç feci şekilde hayatını kaybederken üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki iki kadın ile bir erkek de yoğun bakıma alındı. Kazadan sonra Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde inceleme çalışması yapabilmesi için Aydın’dan bölgeye gelen jandarma ekipleri adeta etten duvar ördü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Gece yarısı saat 00:20’de meydana gelen kaza, Nazilli’den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki otomobilin, Sultanhisar Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım (21) ile yolculardan Nuri Çetin (21) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular F.Ç (20) ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. isimli kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI, JANDARMA ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan takviye kuvvet istendi. Kalabalık nedeniyle karayolunun trafiğe kapandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesi yapabilmesi için güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

SON SÜRAT YOL ALMIŞLAR

Bu arada güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği belirtildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

İHA

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Aydın
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