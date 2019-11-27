Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Silah sesleri kesilince aracının yanına gittiğini, yaklaşık 1 saat araç içinde beklediğini belirten Elçik, "Bu sırada özel harekat polisleri geldi. Polisler geldikten sonra aracıma binip evime gittim." diye konuştu.

Elçik, silah sesleri artınca nizamiyenin yanında bulunan duvarın dibine siper aldığını ancak belinde bulunan silahı hiç çıkarmadığını ve kullanmadığını iddia etti.

Görev bahanesiyle mesaiye çağırıldığını, saat 22.00 civarında C Nizamiyesi'nden kışlaya girmeye çalıştığını iddia eden Elçik, silah sesleri gelmesiyle güvenli bir yer bulmak için koştuğu sırada çevresinde bulunan albaylardan birine temas ettiğini öne sürdü.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Nöbetçi olmasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığına geldiği ve müştekilerden Albay Ali Demir'i derdest ettiğine ilişkin tespiti reddeden Elçik, iddiaları destekleyecek somut delillerin olmadığını, Demir'in algı yanılması içinde bulunduğunu savundu.

Sanık Salim Keskin de olay tarihinde Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında astsubay rütbesinde görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam, eşiyle yemekte olduğu sırada uçakların alçaktan uçmaya başladığını belirten Keskin, İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapatıldığına ilişkin haberleri gördüğünü anlattı.

Daha güvenli bir yere gitmek için bulunduğu bölgeden ayrıldığını ifade eden Keskin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında araçtan inerek kalabalığın olduğu yere gittiğini, görüştüğü kişilerden darbe girişimi olduğunu öğrendiğini aktardı.

Külliye tarafından silah seslerinin geldiğini dile getiren Keskin, bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığına gittiğini, A nizamiyesi bölgesinde helikopterlerin açtığı ateş sonucu boynuna isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandığını iddia etti.

Sanık Keskin, polisler tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini oradaki tedavisinin ardından evine gittiğini ileri sürdü.

Olay gecesi Jandarma Genel Komutanlığına gelip cephanelikten silah aldığına ve ön otoparktan atlayıp kışlayı terkettiğine ilişkin dosyadaki görüntülerin kendisine ait olmadığı öne süren Keskin, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

