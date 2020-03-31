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  4. Jandarma giriş ve çıkışları kapattı! Kimseye izin verilmiyor

Jandarma giriş ve çıkışları kapattı! Kimseye izin verilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü, 8 gündür karantinada tutuluyor.13 haneli, yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi, jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Ekipler, köyün girişinde güvenlik önlemi alırken, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

İstanbul’da yaşayan K.A. (82) isimli kadın, ailesiyle birlikte memleketi Çorum’un Mecitözü ilçesi Fındıklı köyüne geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı kadın, yakınları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. K.A.'nın burada yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede uygulanan tedaviye rağmen K.A., hayatını kaybetti.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMİYOR

Fındıklı köyü ise 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. 13 haneli, yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi, jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Ekipler, köyün girişinde güvenlik önlemi alırken, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Kaynak: DHA

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Çorum koronavirüs

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