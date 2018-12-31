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Jandarma operasyonu aksiyon kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca, personelin zorlu arazi ve hava şartlarında sürdürdüğü operasyondan görüntülerin yer aldığı video yayımlandı - Paylaşımda, "Milletimizin huzurunu bozan, devletimizin bekasına göz diken teröristler, tek tek inlerinde bulunup etkisiz hale getirilene kadar soğuk bizi üşütmeyecek, gece bizi uyutmayacak, zorluklar bizi yıldırmayacak" mesajı yer aldı

Jandarma Genel Komutanlığınca, personelin zorlu arazi ve hava şartlarında sürdürdüğü operasyondan görüntülerin yer aldığı video yayımlandı.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, bir jandarma personelinin vücudundaki aksiyon kamerasına yansıyan operasyon görüntülerine yer verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bu milletin evlatlarının fedakarlıkları, kahramanlıkları için kıyaslanacak örnek bulunamaz." sözüyle başlayan videoda, jandarma birliğinin zorlu arazi ve kış şartlarına rağmen operasyonu azim ve kararlılıkla sürdürdüğü görülüyor.

Bölge haritası üzerinden görev paylaşımında bulunan jandarma personeli, soğuk havaya aldırış etmeden elleri tetikte operasyonu gerçekleştiriyor.

Videoda jandarma komutanının, telsizden jandarma personeline yönelik konuşması da yer alıyor.

Komutan, konuşmasında jandarma personeline şu mesajı verdi:

"Jandarma komandolar, girilmedik in kalmayana kadar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar memleketin her bir metrekaresinde huzur ve güven sağlanana kadar dinlenmek yok, uyumak yok, gün, gece, kar, kış yok. Yol sarp, yol çetin, yol soğuk... Ay yıldızın ışığı yeter bize gece çökerse, cumhuriyetin ışığı ısıtırız bizi ayaz çıkarsa, milletin duası yeter bize zora düşünce. Yağmur düşer, sel olur akar gider, kar düşer, çığ olur erir gider, yiğit düşerse toprağa o toprak vatan olur, vatan dediğimiz toprak haine ancak mezar olur."

Videonun sonunda, Jandarma Genel Komutanlığınca, bu yıl içinde düzenlenen terör operasyonlarında bin 148 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Jandarma birliklerinin, 2019 yılında da terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Paylaşımda, "Milletimizin huzurunu bozan, devletimizin bekasına göz diken teröristler, tek tek inlerinde bulunup etkisiz hale getirilene kadar soğuk bizi üşütmeyecek, gece bizi uyutmayacak, zorluklar bizi yıldırmayacak." mesajı yer aldı.

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aksiyon kamerası jandarma genel komutanlığı operasyon

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