Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

KAHRAMANMARAŞ/GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş'taki kutlamalar, İl Jandarma Komutanlığında düzenlendi. Buradaki törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Teşkilatın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirten Öksüz, kendilerinin de millettin jandarmaya olan teveccühünün bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Öksüz, şöyle devam etti:

"Jandarma, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi dolu, şefkatle ve birleştirici yaklaşımıyla, her zaman milletimizin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Kahramanca, canı pahasına, her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde, bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır."