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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 20:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Kahramanmaraş'ta jandarma komandolar ile mayın arama köpeği "Meşgul" ve uyuşturucu arama köpeği "Atos"un gösterileri ilgiyle izlendi

KAHRAMANMARAŞ/GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş'taki kutlamalar, İl Jandarma Komutanlığında düzenlendi. Buradaki törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Teşkilatın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirten Öksüz, kendilerinin de millettin jandarmaya olan teveccühünün bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Öksüz, şöyle devam etti:

"Jandarma, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi dolu, şefkatle ve birleştirici yaklaşımıyla, her zaman milletimizin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Kahramanca, canı pahasına, her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde, bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır."

Konuşmanın ardından jandarma komandolar ile mayın arama köpeği "Meşgul" ve uyuşturucu arama köpeği "Atos"un sergilediği gösteriler ilgiyle izlendi.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından silah ve malzeme sergisi gezildi.

Törene, Vali Yardımcısı Bayram Öz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül de katıldı.

- Gaziantep

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığında resepsiyon düzenlendi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın kanun ordusu olduğunu söyledi.

Jandarmanın her zaman dosta güven, düşmana korku verdiğini belirten Gül, "Jandarma teşkilatımızın kuruluşu çok eskilere dayanıyor ve dünyada sayılı teşkilatlardan biri. Bu da bizim büyüklüğümüzü, Türk devletinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İnşallah teşkilatımız, kanunlar çerçevesinde daha nice 180 yıllar milletimize ve vatanımıza hizmet edecek." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ise dünyanın sayılı teşkilatlarından olan Türk Jandarma Teşkilatında görev yaptığı için gururlu olduğunu kaydetti.

Jandarmanın millete hizmet yolunda önemli mesafeler aldığını kaydeden Uysal, "Teşkilatımız, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanarak milletimize en iyi hizmeti vermek için canla, başla gayret ediyor. Bugün dünyada parmakla gösterilen bir teşkilat haline geldiysek, bunda ordumuzda olan inanç ve vatan sevdası oldukça önemlidir. Vatan uğrunda nice şehitler vermiş olan bu teşkilat, her zaman millet ve vatan aşkıyla işini en iyi şekilde yapmak için çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Jandarma Kahramanmaraş kutlama tören

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