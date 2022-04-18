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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI TARİHLERİ! Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru koşulları nelerdir?

18.04.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma uzman erbaş alımı için araştırmalar devam ediyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 8 Nisan 2022 tarihinde başladı. Jandarma Genel Komutanlığı lojistik alt branşlı 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Bu haber sonrasında Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İşte Jandarma uzman erbaş alımı başvurularına dair detaylar!

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI TARİHLERİ! Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru koşulları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı için adaylar heyecanla beklemeye devam ediyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını açıklamasının ardından 250 lojistik alt branşlı mesleki nitelikli ve sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuru tarihleri ve başvuru koşulları sorgulanmaya başlandı. Jandarma uzman erbaş alımı başvurularına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

UZMAN ERBAŞ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular, internet sitesi üzerinden 8-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarına dair bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

Vatandaşların merakla jandarma uzman erbaş alımının son başvuru tarihini sorguluyor. Jandarma uzman erbaş alımı için son başvuru tarihi: 24 Nisan 2022

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2022 yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

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