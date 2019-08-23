Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş, dengelerin ya da projelerin eseri bir devlet değildir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Konuşmasına, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 515 subay ve 3 bin 431 astsubayı tebrik ederek başlayan Erdoğan, subay ve astsubaylara görev yerlerinde başarılar diledi. Subay ve astsubayların mezuniyet töreni vesilesiyle törende bulunan ailelere seslenen Erdoğan, ülkeye böyle hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için şahsı ve Türk milleti adına şükranlarını iletti. Her mesleğin değerli, kutsal ve önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli olarak çalışacak buradaki gençlerimizin üstlendikleri vazifenin yeri çok ayrıdır. Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek bu mesleği seçen gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya, millet olarak bizi bin yıldır kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak, vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız dışından gerek sınırlarımız içinden ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadelenin ilanihaye devam edeceğini biliyoruz."

Şehadetin bu yüzden farklı ve anlamlı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Şehadet, ilk insandan başlayıp, kıyamete kadar devam edecek olan bir makamdır. Onun için Rabbimiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şehadet ile ilgili bize müjdeyi veriyor. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' buyuruyor. Dolayısıyla bu yol, şehadete giden bir yoldur. Sıradan ölmek var ama şehadetle kucaklaşmak var. Güvenlik teşkilatlarımızda görev alan evlatlarımızın bu bilinçle vazifeye koşuyor olmaları geleceğimize olan güvenimizi daha da perçinliyor. Şu anda Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde bu mücadeleyi teröre karşı sürdüren evlatlarımızı, şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum. Annelerimiz öyle demiyor muydu; 'Git evladım, git ya gazi ol ya şehit' diyordu. Kınalı kuzular öyle değil miydi, onlar da öyleydi." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananların, bu milletin her bir ferdinin gerektiğinde ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmeyeceğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca sayısız örneği olan kahramanlık hikayelerimizin yeni bir sayfası olan 15 Temmuz kıyamı gelecek nesiller için çok önemli bir örnek olacaktır." dedi.

Neredeyse 35 yıldır sürdürülen terörle mücadelede, Irak ve Suriye sınırlarında ve ötesinde sürekli operasyon yapmak zorunda kalındığını belirten Erdoğan, "Bu harekatlarda askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, güvenlik korucularımızın gösterdiği kahramanlıklar da tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Sahillerimizin güvenliğinden sorumlu birimimizin özellikle insan ve mal kaçakçılarına karşı verdikleri kahramanca mücadeleyi de asla unutmayacağız." diye konuştu. Erdoğan, bu toprakları vatan yapan ve vatan olarak devamı için bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitleri, gazileri ve kahramanları rahmetle yad ettiğini dile getirerek, "Unutmayınız, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bir toprağın uğrunda ölen yoksa o toprak zaten vatan olmaz, olamaz ama ölen varsa eğer şehit kanıyla yoğruluyorsa o vatan olur." ifadesini kullandı. Halen Türkiye sınırları içinde ve ötesinde mücadele vermeyi sürdüren tüm güvenlik güçlerine başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim hepsini de muhafaza etsin, korusun diyorum. Son dönemde bölücü örgütün şehit ettiği jandarmalarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.