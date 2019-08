Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

"Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli olarak çalışacak buradaki gençlerimizin üstlendikleri vazifenin yeri çok ayrıdır. Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek bu mesleği seçen gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya, millet olarak bizi bin yıldır kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak, vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız dışından gerek sınırlarımız içinden ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadelenin ilanihaye devam edeceğini biliyoruz."

Her mesleğin değerli, kutsal ve önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananların, bu milletin her bir ferdinin gerektiğinde ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmeyeceğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca sayısız örneği olan kahramanlık hikayelerimizin yeni bir sayfası olan 15 Temmuz kıyamı gelecek nesiller için çok önemli bir örnek olacaktır." dedi.

"İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için, kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Ülkesini yaşatmak, milletini korumak için can veren kahramanlarımızın her biri yüreğimizde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Türkiye, bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş, dengelerin ya da projelerin eseri bir devlet değildir. İçinde bulunduğumuz şu jandarma okulunun dahi 180 yıllık geçmişi var. Unutmayın bu devlet, bir kabile devleti değildir. Bu devlet, tarihe mal olmuş bir devlettir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bu yıl 2228'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü kendisinden kat be kat kalabalık bir orduyu gün batmadan darmadağın ettiğimiz Malazgirt Zaferi'mizin 948. yıl dönümü için inşallah Malazgirt'te, Ahlat'ta olacağız. Osmanlı'nın sadece devlet yapısının değil, askeri düzeninin etkisi de günümüze kadar tüm dünyayı etkilemeye devam etmiştir. Alparslan, oradan yola çıktı ve Anadolu işte böylece bizler için vatan oldu. Bizim milletimizin kurduğu ordular her dönemde dünyanın en önemli askeri yapıları olmuştur. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın sayılı ordularından biridir. Halen güvenlik güçlerimizin geniş bir alanda yürüttüğü operasyonların benzerlerinin üstesinden gelebilecek pek az ülke vardır. Emin olunuz, yarın da öbür gün de bu millet yine dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olmaya devam edecektir. Bunun sebebi savaşa merakımız değil, bizi ne bu coğrafya da ne de dünyada başka türlü barındırmayacaklarını biliyor olmamızdır. Ecdat daima 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu sala' sözüne uygun şekilde hareket etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü de aslında barış içinde yaşayabilmek için daima çok güçlü olmamız gerektiğini ifade ediyor."

