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Jandarmadan DEAŞ’a darbe: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttükleri bilgisi alınan yabancı uyruklu B.S., M.H., N.A., N.A.

Jandarmadan DEAŞ’a darbe: 5 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttükleri bilgisi alınan yabancı uyruklu B.S., M.H., N.A., N.A. ve M.K. tespit edildi. Ekipler tarafından farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 5 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Jandarmadan DEAŞ’a darbe: 5 gözaltı

Jandarmadan DEAŞ’a darbe: 5 gözaltı

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