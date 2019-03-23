HABER

Jandarmadan "şok" uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 03:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen şok uygulamasında tarihi eser, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirdi - Bomba arama köpeği "Aşil" ve narkotik arama köpeği "Atos"un da katıldığı uygulamada, 64 gram esrar, 10 gram eroin, 51 gram uyuşturucu madde, 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 parça tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen şok uygulamasında tarihi eser, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirdi.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 22 ekipten oluşan 217 personel ile 24 uygulama noktasında şok operasyon yapıldı.

Bomba arama köpeği "Aşil" ve narkotik arama köpeği "Atos"un da katıldığı uygulamada, 64 gram esrar, 10 gram eroin, 51 gram uyuşturucu madde, 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ile deniz kızı heykeli, yüzük, metal kitabe, mühür ve çan parçalarından oluşan 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

2 bin 311 kişinin sorgulandığı şok uygulamada 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ise yakalandı.

Sorgulanan 926 araçtan 10 aracın sürücüsüne 13 bin 876 lira para cezası uygulandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı uygulama noktasında, narkotik arama köpeği "Atos", bir araçta uyuşturucu madde buldu.

Yakalanan 33 kişi alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere Narlı Jandarma Karakoluna götürüldü.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı
Çavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududurÇavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçar sigara Kahramanmaraş operasyon tarihi eser uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Beyaz Saray'dan kritik DEAŞ açıklaması

Beyaz Saray'dan kritik DEAŞ açıklaması

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Vahşet! Kuzenini kalbinden bıçakladı

Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.