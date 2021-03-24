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  4. Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

24.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir eve jandarma tarafından yapılan baskında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’da bir eve jandarma tarafından yapılan baskında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde K.Y., A.Ö., N.D. ve Ş. K. isimli şahısların kaldığı evde KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği aramada 40 paket 1’er gramlık metamfetamin maddesi, 20 paket A4 LSD maddesi, 1X1 cm ebadında 15 adet Lyrica uyuşturucu hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca fişeği gele geçirildi. Şüpheli 4 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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