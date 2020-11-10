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Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 19:50 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz veren şahıs tutuklandı.Hatay’ın Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz veren şahıs yakalandı.

Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs tutuklandı

Hatay’ın Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz veren şahıs tutuklandı.
Hatay’ın Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz veren şahıs yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz veren Suriye uyruklu M.K.’nin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın ruhsatsız silah bulundurmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs tutuklandı

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