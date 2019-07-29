Jandarmayı görünce at sırtında getirdikleri kaçak sigaraları bırakıp kaçtılar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine, torbalar içinde at sırtına yükleyerek kaçak sigara getiren şüpheliler, keşif ve gözetleme yapan jandarmayı görünce İran'a kaçtı. Şüphelilerin kaçarken attıkları torbalardan 3 bin 500 paket kaçak sigara çıktı.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, İran sınır hattındaki Yücelen Mahallesi'nde keşif ve gözetleme çalışması başlattı. Bu sırada bir grubun, İran'dan beraberlerindeki atlar ile Türkiye'ye geçtikleri görüldü. Operasyon başlatıldı. Ancak şüpheliler, jandarmanın, 'dur' ihtarına uymayıp, atlara yüklü torbaları araziye atarak, İran'a kaçtı. Torbalarda 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

