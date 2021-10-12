HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Jandarmayız' diyerek dolandırdılar, otostop çekerken jandarmaya yakalandılar

'Jandarmayız' diyerek dolandırdılar, otostop çekerken jandarmaya yakalandılar

12.10.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, B.G.'ye (45) kendilerini jandarma olarak tanıtarak 13 yarım ve 1 Cumhuriyet altını alıp kayıplara karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle yol üzerinde otostop yaparken yakalandı.

'Jandarmayız' diyerek dolandırdılar, otostop çekerken jandarmaya yakalandılar

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gözköy köyünde yaşandı. Köyde yaşayan B.G., iddiaya göre, kendisini telefonla arayıp jandarma olarak tanıtan ve daha sonra evine gelen 2 şüpheliye evde bulunan 13 yarım altın ile 1 Cumhuriyet altınını teslim etti.

İLÇE MERKEZİNE TAKSİYLE GELDİKLERİ BELİRLENDİ

Altınları alan şüpheliler, köyden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.G., durumu jandarmaya bildirdi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri, Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yaptığı araştırma sonucunda 2 şüphelinin altınları aldıktan sonra ilçe merkezine taksi ile geldiklerini tespit etti.

OTOSTOP ÇEKERKEN YAKALANDILAR

Ekipler, ilçe otogarında farklı bir isimle Sivas'a bilet alındığını, daha sonra ise biletlerin iptal edildiğini tespit etti. Şüpheliler, jandarmanın dikkati sonucu Erzincan istikametinde yol kenarında otostop çekerken yakalandı. Yakalanan E.B. (20) ve Ö.G.'nin (27) üzerinde B.G.'ye ait altınlar ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi.

Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından şüphelilerin Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

42 milyon TL’lik dolandırıcılık davası! Avukata ceza yağdı42 milyon TL’lik dolandırıcılık davası! Avukata ceza yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
Meteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacakMeteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacak
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.