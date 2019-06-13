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Japon bakandan "Umman Körfezi'ndeki saldırı ülkede enerji arzını etkilemiyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan tankerlere yönelik saldırının ülkedeki enerji arzını etkilemeyeceğini belirtti

ANKARA/DUBAİ (AA) - Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Başbakan Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasının ülkenin enerji arzını etkilemeyeceğini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti, Umman Körfezi'nde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından hedef alınan iki petrol tankerinden birinin Tokyo merkezli bir Japon denizcilik şirketi tarafından işletildiğini açıkladı.

Tankerlere saldırıyla ilgili, "Japonya için arzu edilen bir durum değil." ifadelerini kullanan Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin hedef alınmasının ülkenin enerji arzı açısından "mevcut bir tehlike" oluşturmadığını söyledi.

Seko, hükümetin ülkede enerji arzında istikrarı sağlamak adına mümkün olan bütün önlemleri alacağını vurguladı.

- Japonya gemilerin saldırıya uğradığını duyurmuştu

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Resmi ziyaret için dün Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, tankerlerin saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade ederek, bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından, "Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Tankeri Umman körfezi

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