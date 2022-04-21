Japon bilim insanlarından devrim gibi buluş: Tuz kullanmak tarihe karışıyor

Tuz kullanımı hakkında her ne kadar uyarılar yapılıyor olsa da dünyanın dört bir yanında tuz kullanımı artarak devam ediyor. Yemeklere verdiği lezzet yüzünden kullanılan tuzun sağlığa zararları bilinen bir gerçek.

JAPON BİLİM İNSANLARINDAN DEVRİM GİBİ BULUŞ

Tokyo'daki Meiji Universitesi'nden Homei Miyashita ve ekibinin Japon gıda devi Kirin ile ortaklaşa geliştirdikleri çubuklar, aslında basit bir sisteme dayanıyor.

İnsana zarar vermeyecek kadar zayıf elektrik akımı verilen çubuklar, yiyecekte bulunan sodyum klorit ve sodyum glutamat iyonlarını ağza ileterek yapay bir tuz hissi yaratıyor, yenilen yiyeceğin tadının daha güçlü veya zayıf algılanmasına yol açıyor.

Ürün geliştirme aşamasında tuzu azaltılmış miso çorbası tattırılan denekler ürünün, yemeğin "zenginliğini, tatlılığını ve genel olarak lezzetini" arttırdığını söylediler.

JAPON BESLENME DÜZENİ

Japon yemekleri dünyada genel olarak sağlıklı kabul edilse de miso ve soya sosu gibi tuz miktarı fazla malzemelerin sıkça ve çokça kullanıldığı bir gerçek.

Öyle ki bir Japon yetişkinin günlük aldığı tuz miktarı olan 10 gram tuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi olan 5 gramın iki katı. Japon hükümeti tuz miktarını erkeklerde 7.5 gram, kadınlarda da 6.5 grama indirmeyi hedefliyor.

TUZ, KALP KRİZİ VE FELCİN EN ÖNEMLİ NEDENİ

Yüksek tuz tüketiminin kan basıncını yükselttiği ve bunun da kalp krizinin ve felcin en önemli nedeni olduğu biliniyor.

Kirin şirketinden araştırmacı Ai Sato, "Eğer tuz alımını konvansiyonel yollarla azaltmaya çalışırsak ya en sevdiğimiz yiyecekleri beslenmemizden çıkartmanın acısını çekmek zorunda kalacağız ya da son derece tatsız-tuzsuz yemekler yiyeceğiz" diyor.

Elektrikli yemek çubuklarını icad eden Miyashita'nın laboratuvarı, duyuları stimüle eden teknolojiyi kullanarak farklı alanlarda araştırmalarını sürdürüyor. Geçmişteki icadlarından biri de değişik yiyeceklerin tadını taklit eden yalanabilir TV ekranı idi.

Tuz arttırıcı yemek çubuklarının prototipinin daha da geliştirilerek pazara sürülmesi planlanıyor.



