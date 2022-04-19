Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, daha sağlıklı ve dinç bir yaşamın sırrı olarak yaşlı hücrelerin yenilenmesini gösterdi. Yaşlı hücre parçacıklarının imha edilmesi gerektiğini savununan Ohsumi bunun en doğru yolunun ise oruçla mümkün olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlendiğini ortaya çıkartan Ohsumi tezini ise otofaji adını verdiği kuramıyla savundu.

YENİLENME PROGRAMI

Yoshinori Oshumi, “3 günlük oruçtan sonra vücudun bağışıklık mekanizması yeni akyuvar oluşumunu sağlıyor, vücut bağışıklık sistemini tamamıyla yeniliyor. Bu konuda Müslümanların orucu adeta bir yenilenme programı olarak karşımıza çıkıyor. Hücreler bize benzemeseler bile bazı durumlarda aynı insanlar gibi hareket ediyorlar. Çöplerini özel torbalara dolduruyorlar (otofagozomlar), ve konteynerlere depoluyorlar (lizozomlar). En kirli olanları yok edilip sindiriliyor, bazıları da yeniden dönüştürülerek enerji üretiminde kullanılıyor. Böylece erken yaşlanmanın önü tıkanıyor. Otofaji, vücut stres altındayken, oruç tutarken ya da açlık sırasında çok fazla çalışıyor. Hücre, enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak yapmaya çalışıyor ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirerek temizliğe başlıyor.

PARKİNSON, DİYABET, KANSER...

Otofaji sürecinde belli bir süreklilik olmaz ise, parkinson hastalığı, diyabet ve kanser hastalığı kaçınılmaz olabiliyor. Yılda bir ay kadar bir süre ara vermeden aç kalmanın harikulade bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. İslam'ın, hastalıkların ciddiyetini otomatik olarak ortadan kaldıran bir sağlık programı var.”

Otofajoni; Japon bilim insanı, insan vücudunun aç kalınca zayıf ve hastalıklı hücrelerin içindeki gereksiz parçacıkları yok etme programını keşfetti.



