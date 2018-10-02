Japonlar bunu da yaptı! Çok yakında bebek yapmak için ilişkiye girmenize gerek kalmayacak

KAN HÜCRESİNDEN YUMURTA HÜCRESİ ELDE ETTİLER

Kadın hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Kyoto Üniversitesi’nde fareler üzerinde gerçekleştirilen heyecan verici çalışmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu yeni çalışmada, insan kan hücreleri, vücuttaki her çeşit hücreye dönüşme potansiyeli olan kök hücreleri harekete geçirmek için kullanıldı. Bu hücreler sıçandan elde edilen embriyonik hücreler lullanılarak yapılmış küçük yapay yumurtalıkların içine enjekte edildiler.

Bu metodla üretilen yumurtalar döllenmek için uygun olgunlukta değillerdi. Ama buna rağmen bu buluş, yaşayan ya da ölü akrabaların genetik materyeli kullanılarak bebek yapmanın kapısını aralamıştır. Aynı zamanda kısırlık olguları için de yeni bir umut kaynağı olmuştur.

Bilim adamlarının bundan sonraki amacı, insan sperm ve yumurta hücresini döllenebilecek kadar olgun halde oluşturabilmektir.

Bu buluş sayesinde laboratuar ortamında akrabaların vücut doku ve kan hücrelerinden bebekler oluşturulabilecek.