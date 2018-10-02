KADIN

Japonlar bunu da yaptı! Çok yakında bebek yapmak için ilişkiye girmenize gerek kalmayacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 02.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

Japon bilim adamlarının yaptığı şey, bilim kurgu romanlarını aratmayacak nitelikte. Çünkü onlar insan kan hücrelerinden yumurta hücresi geliştirdiler. Yani çok yakında bebek yapmak için seks yapmanıza gerek kalmayacak!

Japonlar bunu da yaptı! Çok yakında bebek yapmak için ilişkiye girmenize gerek kalmayacak

KAN HÜCRESİNDEN YUMURTA HÜCRESİ ELDE ETTİLER

Kadın hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Kyoto Üniversitesi’nde fareler üzerinde gerçekleştirilen heyecan verici çalışmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu yeni çalışmada, insan kan hücreleri, vücuttaki her çeşit hücreye dönüşme potansiyeli olan kök hücreleri harekete geçirmek için kullanıldı. Bu hücreler sıçandan elde edilen embriyonik hücreler lullanılarak yapılmış küçük yapay yumurtalıkların içine enjekte edildiler.

Bu metodla üretilen yumurtalar döllenmek için uygun olgunlukta değillerdi. Ama buna rağmen bu buluş, yaşayan ya da ölü akrabaların genetik materyeli kullanılarak bebek yapmanın kapısını aralamıştır. Aynı zamanda kısırlık olguları için de yeni bir umut kaynağı olmuştur.

Bilim adamlarının bundan sonraki amacı, insan sperm ve yumurta hücresini döllenebilecek kadar olgun halde oluşturabilmektir.

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Bu buluş sayesinde laboratuar ortamında akrabaların vücut doku ve kan hücrelerinden bebekler oluşturulabilecek.

Japonların yaptığı şey, yapay sperm ve yumurta geliştirmenin kapısını açan kilometre taşı niteliğinde.

Aslında benzer çalışmalar 2006 yılından beri yapılıyor. O dönemlerde fare embriyonik hücrelerinin dışında yapay küçük yumurtalıklar oluşturulmuştu. Kök hücreleri bu yumurtalıkların içine koyuyor, kök hücrelere sinyal verilerek seks hücrelerine dönüşmesi sağlanıyordu.

Yeni çalışmada ise, insan kan hücreleri kullanıldı. Bu çalışma tam anlamıyla sperm ya da yumurta oluşturmak anlamına gelmemekle beraber o amaca en çok yaklaştıran tek çalışmadır.

Ayrıca bu buluş sayesinde ciddi genetik hastalıklara da çözüm bulunabilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay sperm hamilelik

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