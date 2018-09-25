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Japonlar vazgeçemiyor! Fiyatı 110 TL'den başlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kapsül oteller şehrin pahalı ve merkezi bölgelerinde konaklamak isteyen turistler için büyük fırsat sunuyor. Alternatif çözüm önerisi yaratan kapsül oteller yalnızca 1 kişinin sığabileceği şekilde tasarlanmış.

Ortaya çıkış nedeni ise Japonlar'ın tempolu şehir yaşamına uyum sağlamayı kolaylaştırması.

Burası hem Japonlar'ın hem de Japonya'ya gelen turistlerin gözdesi!

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Japonya'da yaygın olarak hizmet veren kapsül oteller, dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olarak gösterilen Japonya'da yüksek fiyatlı otellere alternatif bir konsept sunuyor.
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Kullanıcıya lüks otel konforu yerine, sadece konaklayabileceği bir alan vaat eden otellerde, yalnızca bir kişinin sığabileceği büyüklükte, tek bir yatağın yer aldığı bölmeler bulunuyor.
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Kullanıcılara girişte kilitli bir dolap, havlu, terlik ve diş macunu gibi temel kişisel bakım malzemeleri sağlayan kapsül otellerde, ortak kullanım alanı olarak ise lavabo, duş ve yemek alanları bulunuyor. Normal otel fiyatlarının ortalama 8 bin yen (yaklaşık 450 TL) ile 35 bin yen (yaklaşık 2 bin TL) arasında değiştiği Tokyo'da, kapsül otellerin fiyatları ise gecelik 2 bin yen (yaklaşık 110 TL) ile 5 bin yen (yaklaşık 280 TL) arasında farklılık gösteriyor.
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Kapsül otellerin Japonya'daki ekonomik koşullar ve iş yaşamı şartları nedeniyle bir gereklilik olarak ortaya çıktığını belirten kapsül otel işletmecisi Yui Keisuke, kapsül otel konseptinin İkinci Dünya Savaşı ardından Japonya'da gerçekleşen ekonomik atılımın sonucu ortaya çıktığını ifade ederek,
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"Kapsül otel konsepti ilk olarak Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik büyüme hızı yakaladığı dönemlere dayanıyor. O dönemde Tokyo'nun çok pahalı olması nedeniyle, ofis çalışanı olarak sınıflandırabileceğimiz büyük bir nüfus taşrada yaşarken, çalışmak için büyük şirketlerin bulunduğu Tokyo'ya geliyor. Gerek iş ile ev arasındaki uzun mesafeler, gerekse geç biten mesailer nedeniyle, iş sonrası evine dönmek istemeyen şirket çalışanları, ucuz konaklama imkanı sağlayan kapsül otellerde uyuyup, sabah yine işlerine gidiyor"
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İlk ortaya çıktığı döneme sadece "iş adamlarına" hitap ettiği düşünülen kapsül otellerin günümüzde turizmin gelişmesiyle yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini belirten Keisuke, otellerin konseptini ise şu şekilde açıklıyor:
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"Tokyo'daki lüks otellerde, insanlar genelde ödedikleri yüksek ücreti otelin lüks imkanları ve konforu için ödüyor. Kapsül otellerde ise, konfora para ödemek yerine, normalde çok pahalı olan merkezi lokasyonlarda uygun ücretlerle konaklanabiliyor. Bu yüzden ucuz olduğu için sık tercih ediliyor."
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Japonya Japon turizm turist

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