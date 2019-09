Japonya Başbakanı Abe, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün yaptığı açıklamada, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi planladığını ifade etti.

Şinzo Abe’nin Ruhani ile Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerine yönelik saldırının ardından Orta Doğu’da tırmanan gerginliği görüşmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe Mayıs ayında ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmayı teklif etmiş, her iki tarafta teklifi olumlu olarak değerlendirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Toplantısı, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD’nin New York kentinde düzenlenecek.