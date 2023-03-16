Japonya’da 12 yıl önce yaşanan 9 büyüklüğündeki depremin görüntüleri yeniden sosyal medyada gündem yarattı! Tam 6 dakika sürdü ve...

11 Mart 2011 tarihinde merkez üssü Japonya’nın Tohoku bölgesi olan 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem 6 dakika sürmüştü ve bazı bölgelerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunamiye neden olmuştu. Deprem ve beraberindeki tsunamide kayıtlara göre 19,759 kişi hayatını kaybetti, 6242 kişi yaralandı ve 2553 kişi kayboldu. Depremin ardından bölge 1235 artçı depremle sallanmaya devam ederken üzerinden 12 yıl geçen afete ait görüntüler yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Deprem anında çekilen görüntülerde ilk olarak bir araç içi kamerasında depremi yaşayan kişiler ve araçlar gösterildi. Depremi evinde hisseden bir ailenin yaşadıkları ise videodaki yerini aldı. Türkiye’deki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler ve beraberindeki şiddetli artçı sarsıntıların sonrasında görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı.