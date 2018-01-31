Japonya'da gençler seks yapmaktan kaçınıyor

İngiltere'de yayınlanan The Independent'ın haberine göre, 18-34 yaş arası Japonların yüzde 43’ü daha önce hiç seks yapmadıklarını söyledi. Bu durum Japonya'nın nüfus artışının önüne geçtiği açıklanırken ülkedeki politikacıların bu durumdan kaygılı olduğu belirtiliyor.

Habere göre, Japon Ulusal Nüfus Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi, 127 milyonluk ülke nüfusunun 2065 yılına kadar yaklaşık 40 milyon azalacağını öngörüyor.

Sağlık, İşçi ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre; geçen yıl ilk kez yeni doğanların sayısı 1 milyonun altında kaldı.

Doğurganlık krizi politikacıları gençlerin neden daha fazla seks yapmadıkları konusunda kafa patlatmaya zorluyor.

KADINLAR DA SORUN YAŞIYOR

Ülke yaşında bu yıl başında yapılan bir aratşrımada 50 yaşındaki Japon erkeklerin yaklaşık dörtte birinin hiç evlenmediğini ortaya koydu.

Japon Ulusal Nüfus Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi’nin bilgilerine göre; 50 yaşındaki altı Japon kadından biri hiç evlenmemiş.