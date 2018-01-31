KADIN

Japonya'da gençler seks yapmaktan kaçınıyor

Japonya'da gençler seks yapmaktan kaçınıyor

Japonya'da gençler seks yapmaktan kaçınıyor

İngiltere'de yayınlanan The Independent'ın haberine göre, 18-34 yaş arası Japonların yüzde 43’ü daha önce hiç seks yapmadıklarını söyledi. Bu durum Japonya'nın nüfus artışının önüne geçtiği açıklanırken ülkedeki politikacıların bu durumdan kaygılı olduğu belirtiliyor.

2

Habere göre, Japon Ulusal Nüfus Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi, 127 milyonluk ülke nüfusunun 2065 yılına kadar yaklaşık 40 milyon azalacağını öngörüyor.

Sağlık, İşçi ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre; geçen yıl ilk kez yeni doğanların sayısı 1 milyonun altında kaldı.

Doğurganlık krizi politikacıları gençlerin neden daha fazla seks yapmadıkları konusunda kafa patlatmaya zorluyor.

KADINLAR DA SORUN YAŞIYOR

3

Ülke yaşında bu yıl başında yapılan bir aratşrımada 50 yaşındaki Japon erkeklerin yaklaşık dörtte birinin hiç evlenmediğini ortaya koydu.

Japon Ulusal Nüfus Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi’nin bilgilerine göre; 50 yaşındaki altı Japon kadından biri hiç evlenmemiş.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak! Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak!
2 Cinsel meditasyon nasıl yapılır? Cinsel meditasyon nasıl yapılır?
3 Siz de, ''komşum çok ses yapıyor'' diyenlerden misiniz? Siz de, ''komşum çok ses yapıyor'' diyenlerden misiniz?
4 Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar
5 Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var! Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var!
6 31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri 31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri

Haftanın En İyileri

1 Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var! Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var!
2 Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak
3 İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları
4 Günde 6 litreden fazla süt sağıyor Günde 6 litreden fazla süt sağıyor
5 Böylesi daha önce görülmedi! Photoshop değil gerçek Böylesi daha önce görülmedi! Photoshop değil gerçek
6 Derin yanık izlerinde artık tedavi mümkün Derin yanık izlerinde artık tedavi mümkün
GENEL

Kendi kanınızdan gelen ışıltı ve canlılık: PRP uygulaması

YAŞAM

İntikamın tavan yaptığı Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümü Twitter ahalisini de coşturdu!

YAŞAM

Kim Kardashian'ın gelmiş geçmiş en çıplak pozu sosyal medyada olay oldu

GENEL

Yüzünüze yansıyan yaşınızı geri sarın!

YAŞAM

Ağzımız açık kaldı! Osmanlı padişahlarının hayrete düşüren huyları

AŞK - CİNSELLİK

Cinsel meditasyon nasıl yapılır?

DAHA FAZLASI İÇİN >

Ağrı, acı ve yaralardan kurtulmak için 6 anneanne yöntemi

Deniz Adakokusu Deniz Adakokusu
DAHA FAZLASI İÇİN >

Oyunla öğretin! Minikler için 4 eğlenceli eğitim metodu

nazliceylan nazliceylan
Kendin Yap

Kalın iplerle nasıl örgü örülür?

DAHA FAZLASI İÇİN >

90'larda evlerimizden eksik olmayan bu mumları hatırladınız mı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
Uyku ve Rüya

Sağlıklı bir uyku için bunlara dikkat!

YAŞAM

Türk milletinin yeni aşkı Vartolu'ya methiyeler düzen Twitter kullanıcıları

Anne Çocuk

Bu bebek tam 6 kilo doğdu

YAŞAM

Gelin Evi'nde gördüğümüz tanımlanamayan objeler

Hastalıklar

Kanserden korunmak için 20 önlem