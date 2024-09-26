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  4. Japonya'da yaşayan Türk paylaştı! Kirası 9500 TL... Evi bir gören bir daha baktı: "Benim evden büyük olması"

Japonya'da yaşayan Türk paylaştı! Kirası 9500 TL... Evi bir gören bir daha baktı: "Benim evden büyük olması"

26.09.2024 10:40
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.09.2024 10:40
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Japonya'da yaşayan bir Türk sosyal medya içerik üreticisi Japonya'da yaşadığı 25 metrekarelik evinin kapılarını açtı. Evin kirasının 9500 TL olduğunu dile getiren kullanıcı evini gezdirince sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar evi küçük bulurken bazıları ise kendi evleriyle kıyaslamayı ihmal etmedi.

Japonya'da yaşayan içerik üreticisi Ömer Faruk Kalkan Japonya'da yaşadığı evi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösterdi. Evini tanıttığı videosu kısa sürede gündem yaratan Kalkan, "2 dakikada Japonya'daki evimi tanıtıyorum" ifadelerini kullandı.

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Gönderi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim evden büyük olması" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence yeterli bir yer" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Boğucu ben kalamazdım" yorumunda bulundu.

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sosyal medya Japonya Kira
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